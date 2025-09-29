The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Agente de Inmigración despedido tras agresión a mujer en Nueva York regresa al trabajo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 29 sep (EFE).- Un agente de inmigración que fue despedido la pasada semana por empujar y tirar al suelo a una mujer en un edificio federal de Nueva York ha regresado a su trabajo, informó este lunes la cadena CBS.

La cadena, que cita a dos funcionarios conocedores del caso, indica que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que no ha sido identificado, fue autorizado a reincorporarse tras una revisión preliminar del incidente.

El incidente, ocurrido el pasado jueves y captado en video, ocurrió en un edificio federal en Manhattan donde se ubican las oficinas de ICE y la corte de inmigración.

En el video, que circuló en redes sociales, se ve cómo el agente vestido de paisano lanza violentamente al suelo a una mujer que, llorando, le ruega en español que no detenga a su marido.

En las imágenes se escucha cómo, tras el altercado, el oficial le dice en español «adiós» repetidas veces, y tras su publicación en las redes, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que opera ICE, Tricia McLaughlin, criticó el viernes la conducta «inaceptable» del agente.

McLaughlin aseguró entonces que las fuerzas de seguridad de ICE se ajustan a los estándares «más profesionales» y que el agente que aparece en el video había sido «relegado de sus funciones».

Hoy ICE identificó al esposo de la mujer como Rubén Abelardo Ortiz López, de quien dijo cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en marzo de 2024.

También indicó que lo buscaban tras ser arrestado en junio por las autoridades locales, por «agresión y obstrucción criminal de la respiración o la circulación sanguínea», destaca además CBS.

La agencia agregó que su esposa tampoco tiene estatus legal en EE.UU. y enfrenta un proceso de deportación.

Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han confirmado o negado que el agente regresó a su trabajo. EFE

rh/nqs/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR