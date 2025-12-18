Agricultores bloquean Bruselas contra el acuerdo UE-Mercosur y posibles recortes de ayudas

Bruselas, 18 dic (EFE).- Cientos tractores y miles de agricultores llegados de toda Europa bloquean el centro de Bruselas desde primera hora del jueves para pedir que no se recorten las ayudas de la PAC y para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado.

Los manifestantes empezaron a llegar a la capital belga el miércoles por la noche, y desde primera hora del jueves han bloqueado algunas de las entradas por carretera a la capital y han provocado una congestión de tráfico en buena parte de la ciudad.

La protesta, en la que se espera que participen unos 8.000 agricultores con 500 de sus tractores, tiene lugar el mismo día en el que los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE se reúnen en Bruselas una cumbre europea.

Hay convocada una manifestación que oficialmente comenzará a las 12.00 y que atravesará la ciudad hasta al menos las 15.30 horas.

Mercosur no figura en la agenda de la reunión, pero fuentes europeas indicaron que los mandatarios podrían abordar el acuerdo de asociación con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que en principio se firmará el sábado en Iguazú (Brasil).

Pero para ello es necesario el apoyo por mayoría cualificada en el Consejo de la UE, y tanto Francia como -en menor medida- Italia mantienen sus reticencias. Las negociaciones continúan contrarreloj en Bruselas sobre este asunto.

En la víspera, la Unión Europea acordó el diseño final de las cláusulas de salvaguardia para el acuerdo comercial con Mercosur para proteger a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones latinoamericanas y para intentar sortear las dudas de países reticentes al pacto, como Francia o Italia.

Estas permiten a la Comisión Europea investigar y actuar si las importaciones de productos agrícolas sensibles aumentan de forma significativa o entran a precios claramente inferiores a los europeos, e incluyen la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta un perjuicio, entre otras.

Los países de la Unión Europea tienen que dar luz verde al pacto en su conjunto para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar el sábado a Brasil para firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras veinticinco años de negociaciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que si la Unión Europea decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, «no habrá más acuerdo», al menos mientras él esté gobernando en Brasil. EFE

