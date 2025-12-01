Agricultores bloquean Grecia con sus tractores para exigir fondos atrasados por corrupción

Atenas, 1 nov (EFE).- Los agricultores griegos han cortado este lunes las principales carreteras que conectan el país de norte a sur sur para reclamar los subsidios públicos cuyo pago se ha retrasado debido a un escándalo de corrupción con fondos de la Unión Europea (UE).

Decenas de tractores han bloqueado en la región de Karditsa, en el centro del país, la autovía E65 que une la capital, Atenas, con Salónica, la segunda urbe de Grecia situada en el norte del país, según la emisora Skai.

Además, cientos de agricultores han bloqueado una carretera nacional entre esas dos ciudades a las afueras de la ciudad de Larisa, también en el centro del país, cortando así totalmente el tráfico rodado entre el norte y el sur de Grecia.

Los manifestantes también han cortado los accesos a Salónica desde el sur.

Los agricultores protestan contra el retraso del desembolso de una serie de subsidios estatales que son repartidos por la agencia estatal OPEKEPE, que actualmente está envuelta en un escándalo de malversación de cientos de millones de euros en fondos agrícolas de la UE.

El caso lleva meses causando problemas al Gobierno conservador, con dos exministros de Agricultura llamados a declarar ante una comisión parlamentaria, aunque no han sido imputados porque su partido, Nueva Democracia, no ha apoyado que pierdan su condición de aforados.

Varios medios griegos señalan que desde 2017 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros a personas que declaraban falsamente tener terrenos de explotación agrícola.

Esto habría reducido las ayudas a agricultores auténticos, además de provocar un retraso en el desembolso de los nuevos subsidios, ya que la Comisión Europea (CE) ha exigido a OPEKEPE que revise el sistema de reparto de fondos para evitar nuevos casos de malversación.

Los agricultores también exigen la reducción del muy encarecido coste de producción y se prevén más bloqueos de carreteras en todo el país durante los próximos días.

El portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, señaló este lunes que el Ejecutivo «hará todo lo posible para agilizar los pagos (a los agricultores)», aunque añadió que «no permitirá que se obstruya el tránsito que afectará a muchísimas personas».

Al menos cinco personas -tres agricultores y dos policías- resultaron heridas ayer durante enfrentamientos de campesinos con agentes antidisturbios cerca de Larisa, informa este lunes la prensa local.

Los primeros altercados se registraron cerca de la localidad de Platikampos, donde los agricultores trataron romper un bloqueo de la Policía para evitar que los tractores llegaran a una carretera principal.

Durante estos enfrentamientos la Policía usó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras y detuvo a tres agricultores.

En los altercados cerca de la localidad de Nikea, un par de kilómetros más al sur, un sindicalista resultó herido y tuvo que ser hospitalizado con una costilla fracturada.EFE

