Aguaceros, tronadas y oleaje peligroso este miércoles en la República Dominicana

1 minuto

Santo Domingo, 25 feb (EFE).- Aguaceros, tronadas y oleaje peligroso en toda la costa atlántica dominarán este miércoles el panorama meteorológico dominicano, a causa de un sistema frontal sobre el país, que se estará moviendo lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, manteniendo las condiciones húmedas e inestables sobre la geografía nacional.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan lluvias este miércoles especialmente sobre Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata.

Por ello, mantiene las alertas preventivas emitidas para Valverde, La Vega, Duarte, Santiago Rodríguez, y los avisos para Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Hermanas Mirabal y Puerto Plata.

Asimismo, el organismo advirtió de oleaje peligroso para la costa atlántica, por lo que recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que se mantengan en puerto desde la bahía de manzanillo (Montecristi) hasta Cabo San Rafael ( La Altagracia).EFE

mf