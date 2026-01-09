AI califica de “temeraria” y “cruel” retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales

3 minutos

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) calificó como una decisión “temeraria” y “racista” el anuncio del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones, convenios y tratados internacionales, al advertir que la medida supone un golpe directo al sistema multilateral y a la protección global de los derechos humanos.

En un posicionamiento difundido este viernes, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de AI, afirmó que la decisión constituye “una agresión vengativa y temeraria contra la legitimidad y la integridad de las Naciones Unidas y el orden internacional basado en normas que ha sido la base de la cooperación global en los últimos 80 años”.

El jueves, Trump anunció que retiraba a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, casi la mitad de ellas entidades de las Naciones Unidas, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado que sustenta todos los esfuerzos internacionales para combatir el calentamiento global.

La organización recordó que el anuncio se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y organismos multilaterales, así como de recortes previos a la financiación de agencias clave de la ONU, impulsados desde el primer mandato de Trump y retomados tras su regreso a la Casa Blanca.

“Ha sido un anuncio falaz, puesto que Estados Unidos ya se había desvinculado de muchos de estos organismos y decidido retirar la financiación a agencias clave de la ONU”, señaló Guevara Rosas.

AI alertó de un “cruel desprecio” hacia el derecho internacional y los compromisos globales en ámbitos como el desarrollo, la igualdad de género, la protección de la infancia y la lucha contra la crisis climática

Subrayó, en particular, la retirada del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al que calificó de “vital en la lucha contra la violencia de género y la defensa de millones de mujeres y niñas de todo el mundo”.

Guevara Rosas criticó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, haya citado los “mandatos de diversidad, equidad e inclusión” para justificar algunas salidas, entre ellas la del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, lo que calificó como “un acto deliberado de racismo y sabotaje institucional”.

Uno de los puntos más alarmantes, según AI, es la retirada de Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, una decisión “sin precedentes” que convertiría al país en el único en abandonar ese marco global.

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025. EFE

csr/afs/jrh