AI denuncia «secuestros y desapariciones forzadas» de activistas en Guinea-Conakri

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Nairobi, 9 jul (EFE).- Los «secuestros y desapariciones forzadas» continúan en Guinea-Conakri dos años después de que los activistas del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), Oumar Sylla y Mamadou Billo Bah, desaparecieran «forzosamente», denunció este jueves Amnistía Internacional (AI).

Las autoridades guineanas «deben revelar el paradero de todas las víctimas de secuestros y desapariciones forzadas», incluidos Sylla y Bah, afirmó AI en un comunicado suscrito también por la Coordinación de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos (CODDH) de Guinea-Conakri y la Red de Defensores de los Derechos Humanos de África Occidental (ROADDH, en francés).

«Los últimos dos años han sido una agonía para las familias de Oumar Sylla y Mamadou Billo Bah. No hay pruebas de que las autoridades guineanas hayan llevado a cabo ninguna investigación para encontrarlos, a pesar de haberla anunciado», subrayó.

Según el derecho internacional, recordó, el delito de desaparición forzada consiste en la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer la detención o a revelar el paradero de la persona desaparecida.

«Reiteramos la extrema gravedad del delito de desaparición forzada, que ninguna circunstancia, por excepcional que sea, puede justificar, y que conlleva un mayor riesgo de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales», aseveró AI.

Bah y Sylla, miembros del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), una coalición de grupos de la sociedad civil y partidos de la oposición guineanos, fueron detenidos el 9 de julio de 2024.

Según un tercer miembro del FNDC, arrestado junto con los otros dos y liberado al día siguiente, las fuerzas especiales los habrían llevado al archipiélago de Loos para interrogarlos y torturarlos aunque las autoridades han negado haberlos retenido.

Sylla, coordinador nacional del FNDC, que se disolvió en 2022, había convocado manifestaciones para el 11 de julio de 2024 contra la represión de los medios de comunicación y el alto coste de la vida.

Desde entonces, según AI, «numerosos periodistas, figuras de la oposición y activistas de la sociedad civil, así como miembros de sus familias —incluidas mujeres y niños—, han sido secuestrados o desaparecidos forzosamente» en Guinea-Conakri.

El pasado marzo fueron ilegalizados cuarenta partidos políticos opositores, medida que llegó en medio de una creciente represión contra los detractores de la junta militar que se afianzó en el poder tras ganar las elecciones del pasado 28 de diciembre.

El general Mamadi Doumbouya Doumbouya, líder de la junta que se hizo con el poder en el golpe de Estado de 2021, tomó posesión el 17 de enero pasado como nuevo presidente del país tras lograr el 86,72 % de los votos en los citados comicios. EFE

pa/ah