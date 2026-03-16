Air China reanudará el 30 de marzo los vuelos Pekín-Pionyang tras seis años de suspensión

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Pekín, 16 mar (EFE).- Air China reanudará el 30 de marzo los vuelos directos de pasajeros entre Pekín y Pionyang tras seis años de suspensión, después del cierre de fronteras aplicado en 2020 con motivo de la pandemia, según muestran los sistemas de reservas de la aerolínea estatal del país asiático.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian afirmó este lunes que la reanudación de esta conexión es «una medida positiva para facilitar los intercambios amistosos entre los pueblos de China y Corea del Norte», países que calificó de «vecinos amistosos».

Según los sistemas de reserva de Air China, el primer vuelo despegará el 30 de marzo desde el aeropuerto internacional de Pekín y cubrirá el trayecto en cerca de dos horas, en un servicio que inicialmente operará con frecuencia semanal.

La conexión Pekín-Pionyang fue suspendida en enero de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, cuando Corea del Norte cerró sus fronteras y limitó de forma drástica los transportes internacionales.

El jueves de la semana pasada también se reanudó el servicio ferroviario internacional de pasajeros entre Pekín y Pionyang, igualmente suspendido durante más de seis años.

China sigue siendo el principal socio comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto marcado por las sanciones internacionales contra Pionyang y por el estrechamiento de los lazos de esa capital con Moscú. EFE

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