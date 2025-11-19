Air France-KLM hace oficial su interés por participar en la privatización de TAP

(Actualiza con algunas precisiones del consejero delegado de Air France-KLM)

París, 19 nov (EFE).- La aerolínea Air France-KLM ha comunicado oficialmente este miércoles su interés por participar en el proceso de privatización de la portuguesa TAP, antes de la fecha límite del 22 de noviembre, informó a EFE un portavoz del grupo franco-neerlandés.

«Air France-KLM ha presentado hoy ante Parpublica su manifestación de interés para participar en el proceso de privatización de TAP, antes de la fecha límite del 22 de noviembre. Esto demuestra, una vez más, el firme interés de Air France-KLM en este proceso. Esperamos con interés los próximos pasos», aseguró el portavoz.

De esta manera, Air France-KLM confirma en la práctica el interés manifestado en los últimos meses por TAP. La última vez que lo hizo, ha recordado el portavoz, fue al presentar sus resultados del tercer trimestre, el pasado 6 de noviembre.

En una entrevista a Bloomberg, el consejero delegado del grupo franconeerlandés, Ben Smith, indicó que si es elegido por las autoridades portuguesas preservarán la marca TAP, mantendrán Lisboa como centro neurálgico de su actividad y seguirán invirtiendo en TAP «con todas las herramientas que tenemos disponibles», dijo.

Smith no quiso entrar en la participación, subrayó que el acuerdo se ajustaría a sus planes operativos a medio plazo y que beneficiaría a Air France-KLM.

El portavoz del grupo franconeerlandés señaló que corresponde al gobierno portugués dar otros detalles.

Sobre las razones del interés por TAP, Air France-KLM indica en primer lugar la buena complementariedad que ofrecería la red de la compañía portuguesa a la del grupo aéreo franconeerlandés.

El principal atractivo para Air France-KLM es la actividad de la compañía portuguesa en Latinoamérica, y sobre todo en Brasil, que considera un mercado estratégico donde el grupo franconeerlandés ya tiene acuerdos con GOL.

Además, Air France-KLM considera que una alianza de capital también sería positiva para TAP.

Y está de acuerdo con las condiciones que ha fijado el gobierno portugués para que los posibles socios de TAP garanticen el mantenimiento de la plataforma de vuelos (hub) en Lisboa, la sede en la capital portuguesa y la marca TAP.

El gobierno portugués ha establecido que los candidatos tienen que ser empresas con unos ingresos anuales de al menos 5.000 millones de euros (5.800 millones de dólares) en cualquiera de los últimos tres últimos ejercicios. EFE

