Air France-KLM pagará 368 millones de multa por infringir la competencia en mercancías

París, 2 mar (EFE).- Air France-KLM anunció este lunes que durante el mes de marzo va a pagar una multa de 368 millones de euros por una infracción a las reglas europeas de competencia en su actividad de transporte de mercancías, que -dijo- se remonta «a más de 20 años».

La compañía franconeerlandesa indicó en un comunicado que toma nota de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha confirmado un dictamen de la Comisión Europea del 17 de marzo de 2017.

En esa decisión, Bruselas halló prácticas contrarias a la libre competencia en el flete de mercancías por parte de 13 aerolíneas, entre ellas las marcas Air France, KLM y Martinair, que ahora la integran.

Sobre la base de esa sentencia, Air France-KLM subrayó su «compromiso de conformarse estrictamente a las reglas de la competencia» y de vigilar la eficacia de su dispositivo de prevención para cumplirlas.

También recordó que ya había establecido una provisión en sus cuentas de 366 millones de euros para hacer frente a la multa, que incluyendo los intereses representa una cantidad ligeramente superior, de 368 millones. EFE

