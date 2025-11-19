Air France-KLM presenta su candidatura oficial en el proceso de privatización de TAP

París, 19 nov (EFE).- Air France-KLM ha presentado este miércoles su candidatura oficial para participar en el proceso de privatización de la portuguesa TAP, antes de la fecha límite del 22 de noviembre, informó a EFE un portavoz del grupo franco-neerlandés.

«Air France-KLM ha presentado hoy ante Parpublica su manifestación de interés para participar en el proceso de privatización de TAP, antes de la fecha límite del 22 de noviembre. Esto demuestra, una vez más, el firme interés de Air France-KLM en este proceso. Esperamos con interés los próximos pasos», declaró el portavoz.

De esta manera, Air France-KLM confirma en la práctica el interés manifestado en los últimos meses por TAP en los meses pasados y, como recordó a EFE el portavoz la última vez que lo hizo oficialmente fue al presentar sus resultados del tercer trimestre el 6 de noviembre.

Sobre las razones de ese interés, el primero es la buena complementariedad que ofrecería la red de TAP a la del grupo aéreo franconeerlandés.

El principal atractivo para Air France-KLM es la actividad de la compañía portuguesa en Latinoamérica, y sobre todo en Brasil, que considera un mercado estratégico donde el grupo franconeerlandés ya tiene acuerdos con GOL.

Además, Air France-KLM considera que una alianza de capital también sería positiva para TAP.

Por otro lado, Air France-KLM está de acuerdo con las condiciones que ha fijado el gobierno portugués para que los posibles socios de TAP garanticen el mantenimiento de la plataforma de vuelos (hub) en Lisboa, de la sede en la capital portuguesa y de la marca TAP. EFE

