Air France-KLM sube sus tarifas de larga distancia por incremento de precios del queroseno

París, 12 mar (EFE).- El grupo franconeerlandés Air France-KLM anunció este jueves que ha aumentado sus tarifas en vuelos de larga distancia como respuesta a la crisis petrolera causada por la guerra en Irán.

«La actual situación geopolítica en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo y repentino de los precios del combustible, en particular del queroseno. En consecuencia, Air France y KLM aumentan sus tarifas en vuelos de larga distancia para los billetes emitidos a partir del miércoles 11 de marzo de 2026», informó Air France-KLM.

De esta manera, las tarifas de la clase económica aumentan 50 euros en los viajes de ida y vuelta de larga distancia, precisó el grupo aéreo franconeerlandés.

Air France-KLM se suma así a las decisiones similares adoptadas en los últimos días por otras compañías aéreas como Qantas y Air India, tras el primer paso dado por Scandinavian Airlines System (SAS). EFE

