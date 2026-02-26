Airbus lanza un nuevo helicóptero corporativo de lujo con diseño de Mercedes-Benz

3 minutos

São Paulo, 26 feb (EFE).- La multinacional aeronáutica Airbus lanzó este jueves en la ciudad brasileña de São Paulo un nuevo helicóptero de lujo para clientes corporativos, cuyo interior fue diseñado por Mercedes-Benz.

El modelo, que pertenece a la exitosa línea ACH-145 de helicópteros ligeros y bimotor, tiene un precio base que ronda los 15 millones de dólares (unos 12 millones de euros) y puede transportar hasta ocho pasajeros.

Fabricado en Alemania y con seis opciones de diseño diferentes, Mercedes-Benz ofrece acabados en cuero, suelos de madera y luces indirectas, detalles inspirados en sus propios vehículos.

“Era el momento de renovar completamente la cabina”, afirmó en una entrevista con un grupo reducido de periodistas el CEO de la división de Airbus dedicada a los helicópteros corporativos, Frederic Lemos.

Según Lemos, el objetivo era alcanzar un «nivel superior» de estilo y confort, gracias al conocimiento de la empresa automotriz alemana en «diseño innovador y experiencia de pasajero».

El presidente de la división de automóviles de Mercedes-Benz en Brasil, Ronald Koning, afirmó que necesitaron dos años para desarrollar el diseño, debido a la necesidad de adaptarlo a las exigencias de la aviación.

Además de las mejoras en el interior del helicóptero, la nueva edición cuenta con las últimas actualizaciones disponibles de software, incluidas aquellas relacionadas con el despegue asistido.

Los ACH-145, que también son usados por ejércitos y equipos de defensa civil, son capaces de operar a una altitud de 2.000 pies y aterrizar en espacios reducidos, una versatilidad que está detrás de la gran demanda por estos aparatos.

Según Lemos, este éxito hizo que los tiempos de entrega se hayan alargado y que en la actualidad sean de unos dos años.

Brasil como prioridad de la aviación corporativa

La multinacional europea, en la que el Estado español tiene una participación, presentó el helicóptero en São Paulo por ser una de las ciudades del planeta con una mayor concentración de aparatos.

Airbus vendió un total de 92 helicópteros corporativos el año pasado, de los cuales once fueron para Brasil, según Lemos.

Los 60 aparatos vendidos a Brasil en los últimos cuatro años confirmaron al país suramericano como uno de los mayores mercados para la división de aviación corporativa de la empresa, con una media anual de entre el 15 % y el 20 % de los pedidos totales, solo por detrás de Europa y Estados Unidos.

Aunque la economía brasileña atraviesa un periodo de desaceleración desde el año pasado, Lemos aseguró haber sentido poco el impacto y afirmó ver «tendencias positivas» en este arranque de 2026.

En ese sentido, destacó que la reciente firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, del que Brasil forma parte, es una «buena noticia». EFE

jmc/adm/seo

(foto)