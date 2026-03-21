Al menos 11 muertos y 3 desaparecidos tras incendiarse una planta automotriz surcoreana

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Seúl, 21 mar (EFE).- Al menos 11 personas perdieron la vida y 3 permanecen desaparecidas tras incendiarse el viernes una planta de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en el centro de Corea del Sur, incidente que dejó además más de medio centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad.

Los equipos de rescate recuperaron este sábado los restos de la undécima víctima mortal entre los escombros de la fábrica calcinada, donde todavía buscan a tres personas, recogió la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El incidente, ocurrido el viernes alrededor de las 13:17 hora local (4:17 GMT), dejó además heridas a al menos 59 personas, 35 de ellas de gravedad.

Un total de 170 trabajadores se encontraban dentro de la planta cuando las llamas, que se propagaron rápidamente según los reportes del incendio, asolaron el edificio.

Por temor a que se derrumbara la estructura, los bomberos no pudieron ingresar en la fábrica al inicio de las labores de extinción del incendio, que se complicaron por la presencia de 200 kilogramos de sodio dentro de las instalaciones.

La Agencia Nacional de Bomberos emitió una orden para movilizar efectivos a nivel estatal al considerar que la magnitud del incidente superaba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y, tras 10 horas y 30 minutos aproximadamente, las llamas fueron extinguidas por completo.

Las causas del incendio se desconocen, recogió Yonhap, que añadió que testigos de lo ocurrido reportaron una explosión. EFE

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