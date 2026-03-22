Al menos 12 palestinos heridos y coches quemados en ataques de colonos en Cisjordania

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Jerusalén, 22 mar (EFE).- El territorio ocupado palestino de Cisjordania ha vivido una noche especialmente violenta a manos de grupos de colonos, que atacaron aldeas e hirieron a personas cerca de Ramala, Nablus y Yenín, incitados tras la muerte de un colono israelí de 18 años en lo que parece una accidente de coche.

Alrededor de la una de la madrugada de este domingo, seis palestinos resultaron heridos por palizas de colonos a varias aldeas de Yenín, y cinco de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, según informó en un comunicado la Media Luna Roja Palestina.

Además, otros tres jóvenes palestinos resultaron heridos con contusiones tras ser atacados por colonos que les tiraron piedras contra su vehículo al oeste de Salfit, ciudad situada cerca de Ramala y del gran asentamiento judío de Ariel, informaron fuentes locales a la agencia palestina Wafa.

A su vez, al menos tres personas fueron heridas por milicias de colonos israelíes en un ataque contra la aldea de Jalud, al sureste de Nablus, durante el cual cuatro vehículos así como una clínica médica fueron incendiados, detalló a EFE un activista local, Bashar Qaryuti.

En un incidente relacionado, las fuentes señalaron que un grupo de colonos también atacó a civiles en la cercana aldea de Qaryut, al sur de Nablus, la misma en la que el pasado 2 de marzo dos hermanos palestinos fueron asesinados a tiros por colonos uniformados mientras defendían su vivienda.

En Qaryut, según confirmó a EFE este mismo activista, grupos de palestinos se enfrentaron a los atacantes, pero dice que ya no es posible detenerlos.

«Nuestros limitados recursos —palos y piedras— son insuficientes contra las armas y los equipos que utilizan estos criminales, quienes cuentan con el apoyo directo del ejército (israelí). La situación es más peligrosa de lo previsto. Los comités de seguridad ya no son viables», detalló Qaryuti.

Estos ataques se producen después de que ayer un colono de 18 años, Yehuda Shmuel Sherman, muriese en Cisjordania en un presunto accidente en el que el todoterreno en el que viajaba chocó contra el coche de un conductor palestino, presuntamente procedente de la localidad palestina de Beit Imrin, según informó la policía.

La policía y el Ejército están investigando si el incidente pudo ser un atentado; una versión de lo sucedido que políticos israelíes de la rama supremacista del sionismo religioso ya difundieron anoche como verdadera.

El ministro de Finanzas y también colono, Bezalel Smotrich, publicó anoche en X un mensaje de pésame «a los heroicos pioneros de la comunidad de Alon Moreh (asentamiento ilegal) y a todos los residentes de Samaria (Cisjordania)» y añadió que los colonos seguirán asentándose en «la tierra de Israel en toda su extensión».

La vicepresidenta de la Knéset (Parlamento), la ultraderechista Limor Sonhrmelh, del partido Poder Judío, reiteró en X que esta muerte no fue un accidente. «Estamos librando una lucha por la tierra contra un enemigo cruel que quiere que el nombre de Israel caiga en el olvido. Pero junto al dolor y la tristeza, debemos dejar claro que no aceptaremos que se encubra lo sucedido. Esto no fue un accidente, sino un atentado con coche bomba perpetrado deliberadamente contra judíos».

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, el también colono y presidente de Poder Judío, Itamar Ben Gvir, expresó un «gran dolor por el asesinato» del joven y advirtió: «Seguiremos aferrándonos a la tierra, construyendo y continuando nuestro camino». EFE

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