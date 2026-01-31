Al menos 125 muertos en Pakistán en ataques de rebeldes separatistas

Al menos 18 civiles y 15 agentes de las fuerzas de seguridad murieron en unos ataques «coordinados» efectuados por separatistas de Baluchistán en distintos puntos del suroeste de Pakistán, indicaron las autoridades este sábado.

También reportaron la muerte de 92 militantes, incluidos «tres atacantes suicidas».

Desde hace décadas, Pakistán combate a una rebelión separatista en Baluchistán, una empobrecida región fronteriza con Irán y Afganistán y cuyo subsuelo esconde abundantes minerales e hidrocarburos.

El ala de comunicación de las fuerzas armadas (ISPR) dijo en un comunicado que se habían producido ataques en varios lugares, incluida la capital provincial, Quetta, y Gwadar.

«Dieciocho civiles inocentes» y 15 miembros de las fuerzas de seguridad murieron, señaló en un comunicado, en el que reportó 92 militantes fallecidos.

El Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo separatista más activo en la provincia, reivindicó los ataques en un comunicado transmitido a la AFP.

El grupo dijo haber atacado instalaciones militares y a funcionarios de policía y de la administración civil por medio de asaltos armados y ataques suicidas. Igualmente bloquearon carreteras para ralentizar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

La ofensiva se produjo al día siguiente de que el ejército de Pakistán anunciara haber matado a 41 rebeldes de Baluchistán.

Los separatistas «lanzaron ataques coordinados esta mañana en más de 12 lugares», entre ellos la capital provincial Quetta, dijo a la AFP bajo anonimato un alto funcionario de los servicios de seguridad.

Una fuente militar en la capital, Islamabad, confirmó los ataques, y dijo que fueron «coordinados pero ejecutados mediocremente» por la «mala planificación» de los rebeldes.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, elogió a las fuerzas de seguridad y prometió «continuar la guerra contra el terrorismo hasta su completa erradicación».

En Quetta, un periodista de la AFP escuchó varias explosiones al tiempo que se efectuaba un gran despliegue de seguridad en la ciudad. Muchas calles estaban desiertas, y las tiendas, cerradas.

«La policía nos apunta con sus armas y nos dicen que nos vayamos si no queremos que nos golpeen. ¿Qué vamos a hacer?», comentó Abdul Wali, un vecino de 38 años que debía cruzar la ciudad para ir a ver a su madre hospitalizada.

En los últimos años, los separatistas de Baluchistán han intensificado sus ataques a paquistaníes oriundos de otras provincias, que trabajan en la región. También han atacado a empresas energéticas extranjeras.

El año 2024 fue especialmente sangriento, con más de 1.600 muertos, casi la mitad soldados y policías, según el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad de Islamabad.

