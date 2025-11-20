Al menos 13 muertos en Camboya después de que un autobús nocturno cayera desde un puente

Bangkok, 20 nov (EFE).- Al menos 13 personas han perdido la vida y 10 permanecen desaparecidas en Camboya después de que un autobús nocturno que se dirigía de la turística Siem Reap a la capitalina Nom Pen cayera desde un puente a un río, informaron este jueves las autoridades.

Más de una veintena de personas fueron rescatadas del agua con vida tras el suceso, que tuvo lugar sobre las 4:00 hora local (21:00 GMT del miércoles) en Kampong Thom, la segunda provincia más grande de Camboya, en el corazón del país, explicó la Policía local y recogió el diario The Phnom Phen Post.

Según las autoridades, la primeras investigaciones del accidente apuntan a que este se produjo después de que el conductor se quedara dormido, lo que provocó que el autobús cama chocara contra la barrera del lado derecho del puente por el que circulaba y cayera a un río de la aldea de Chey Chumnas.

Los cuerpos de las víctimas mortales fueron trasladados a la pagoda de Kakoh, cercana a donde tuvo lugar el accidente, indicó el mismo medio.

Imágenes del suceso difundidas por la prensa local muestran cómo una grúa sacó el vehículo dañado del agua, donde se acumularon las pertenencias de los pasajeros.

La provincia en la que se produjo el accidente, Kampong Thom (‘templo en el bosque frondoso’, en lengua jémer), alberga el sitio arqueológico Sambor Prei Kuk, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

El autobús cama cubría la ruta que va desde Siem Reap, donde se ubican las ruinas Angkor, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región, hasta Nom Pen. EFE

