Al menos 13 muertos en un accidente de carretera en el sur de Perú

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Al menos 13 personas fallecieron este lunes tras el choque frontal entre una miniván y un camión tráiler en una carretera de la región de Arequipa, en el sur de Perú, informaron autoridades a la AFP.

El siniestro ocurrió en las afueras del pequeño poblado de San Antonio de Chuca, a más de 1.100 kilómetros de Lima, en el altiplano andino, en la ruta que une a Arequipa con la también sureña región de Puno.

El camión de carga pesada tenía placa de rodaje brasileña.

«Tenemos reportadas 13 personas fallecidas» como resultado de la colisión, dijo a la AFP Walther Oporto, gerente del sector salud del gobierno regional de Arequipa.

Las autoridades solo lograron confirmar la identidad de dos cadáveres hasta el momento. Cinco heridos fueron hospitalizados en un centro médico de la capital regional.

Brigadas de la policía y bomberos llegaron a lugar del accidente para recuperar los cuerpos de las víctimas, entre ellas los dos conductores de los vehículos, según medios locales.

La fiscalía inició una investigación para determinar las causas del choque.

El año pasado se registraron más de 3.000 fallecidos en las vías de Perú, de acuerdo con datos oficiales.

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