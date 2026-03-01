Al menos 133 muertos y 200 heridos en Irán tras los ataques, según organización opositora

Nueva York, 28 feb (EFE).- Los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán de este sábado han dejado al menos 133 muertos y 200 heridos, de acuerdo con los datos preliminares recopilados de fuentes sobre el terreno e informes recogidos por HRANA, una organización opositora iraní con sede en Washington.

El informe del grupo de derechos humanos, que excluye datos que se solapaban y casos ambiguos, sitúa en 133 civiles el número mínimo de muertos por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

Aun así, apunta que una estadística difundida a nivel nacional eleva la cifra hasta los 201 muertos y los 747 heridos, pero advierten de posible duplicación de algunos casos.

Estas son todavía cifras no oficiales, que no han sido confirmadas por las autoridades locales.

La Media Luna Roja cifró hoy en más de 200 los muertos por el taque conjunto que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

HRANA recoge que se han producido al menos 59 incidentes en 18 provincias del país persa, dejando especialmente afectadas a las de Hormozgan y Fars, en las que se han reportado ataques con altas cifras de muertos y heridos.

Pese a no tener confirmado el perfil mayoritario de los muertos anotan la posibilidad de que se incluyan menores.

El embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, denunció en un Consejo de Seguridad convocado de urgencia por los bombardeos que habían atacado una escuela en la ciudad de Minap, en la provincia de Muslim, matando a más de 100 niños.

Aproximadamente, un 73 % de los ataques se produjeron con misiles, mientras que más del 10 % se llevaron a cabo con drones.

Más de la mitad de estos se produjeron entre las 9:00 y las 9:30 hora local. También hubo una considerable segunda oleada cerca de las 19:00 horas.

Según los datos de la organización, la mayoría de los ataques estuvieron centrados en objetivos militares, aunque también se golpearon infraestructuras y centros civiles. EFE

ecs/raa