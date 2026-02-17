Al menos 14 muertos en ola de ataques en el noroeste de Pakistán

Dos ataques con explosivos y un enfrentamiento a tiros entre policías y combatientes en Pakistán causaron la muerte a 11 agentes de seguridad y tres civiles, informó un funcionario sobre los incidentes, en los que también fallecieron tres insurgentes.

Los hechos ocurridos el lunes en la provincia noroccidental de Jaiber Pajtunjuá, en los que 25 personas resultaron heridas, ocurren en momentos que las fuerzas de seguridad pakistaníes combaten una creciente insurgencia en provincias fronterizas con Afganistán.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) se atribuyó este mes una enorme explosión suicida en una mezquita chiita en la capital Islamabad que dejó al menos 31 muertos y 169 heridos.

El oficial de seguridad dijo a la AFP en condición de anonimato que un atacante suicida utilizó un vehículo cargado con explosivos para arremeter la noche del lunes contra el muro de un colegio religioso en el distrito de Bajaur, en Jaiber Pajtunjuá.

«Como resultado, ocho policías y personal fronterizo presente en el interior del seminario fueron martirizados y otros 10 heridos», indicó.

«La explosión también provocó el derrumbe de los tejados de varias casas cercanas, lo que causó la muerte de un niño», añadió.

En otro ataque en el poblado de Bannu, una bomba colocada en un bicitaxi explotó en una estación policial, donde mató a dos civiles e hirió a 17, según el funcionario.

En tanto, tres policías y tres combatientes murieron durante una operación de búsqueda en el distrito de Shangla.

La policía de Jaiber Pajtunjuá dijo en un comunicado que los tres combatientes muertos en el tiroteo habían estado involucrados en «ataques contra ciudadanos chinos».

China ha destinado miles de millones de dólares a Pakistán los últimos años, pero los proyectos han provocado resentimiento entre los pobladores locales, que a menudo han lanzado ataques contra chinos.

