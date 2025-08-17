The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 150 desaparecidos en el norte de Pakistán tras lluvias monzónicas

Al menos 150 personas están desaparecidas en el norte de Pakistán, donde los rescatistas buscan entre los escombros desde hace tres días, luego que las lluvias monzónicas causaran casi 350 muertos, dijeron el domingo a AFP las autoridades locales.

Sólo en el distrito de Buner, «al menos 150 personas podrían estar atrapadas entre los escombros de sus casas o haber sido arrastradas por las aguas», indicó Asfandyar Gatak, director de la autoridad de gestión de catástrofes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.

Desde el jueves, las lluvias torrenciales que azotan el país han provocado inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra que han arrasado pueblos enteros y dejado a muchos habitantes atrapados entre los escombros.

La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por las crecidas repentinas, murieron en el derrumbe de sus casas o electrocutadas.

