Al menos 16 muertos tras una explosión en una mina de carbón en el noreste de la India

Nueva Delhi, 5 feb (EFE).- Al menos 16 trabajadores murieron y varios más podrían haber quedado atrapados tras una explosión ocurrida este jueves en una mina de carbón en el estado indio de Meghalaya (noreste), informaron fuentes policiales.

«Hasta el momento se han recuperado 16 cuerpos. Aún no se ha podido determinar cuántos trabajadores se encontraban dentro de la mina en el momento de la explosión y se teme que haya más personas atrapadas», señaló la directora general de la Policía estatal, I. Nongrang, a la agencia india PTI.

Las autoridades añadieron que los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona y que se ha solicitado la intervención de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF, en inglés) para apoyar las labores de búsqueda, ya que aún podría haber gente dentro de la mina.

La policía indicó asimismo que se sospecha que la mina operaba de forma ilegal y que la explosión podría haberse producido durante actividades de extracción de carbón. Las causas exactas del suceso todavía no han sido determinadas y se ha abierto una investigación.

El jefe de Gobierno del estado, Conrad Sangma, expresó en la red social X sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre el suceso.

La minería de carbón en Meghalaya se realiza mediante el método de «pozos de ratonera» («rat hole» en inglés), una técnica basada en la excavación de túneles muy estrechos que fue prohibida en 2014 por el Tribunal Verde Nacional debido a su extrema peligrosidad y al impacto ambiental.

Según datos oficiales del Ministerio de Carbón, la India cerró 2024 con un balance de 49 mineros fallecidos, mientras que solo en los primeros meses de 2025 se contabilizaron otras 20 víctimas mortales en diversos siniestros dentro de un sector que ha acumulado más de 220 muertes en el último lustro. EFE

lgm/fpa