Al menos 17 migrantes muertos y 30 rescatados frente a la costa de Comoras

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Nairobi, 19 mar (EFE).- Al menos 17 migrantes murieron y otros 30 fueron rescatados en la noche del miércoles tras ser abandonados por traficantes ante la costa de Mitsamiouli, capital de la mayor isla de Comoras, informó este jueves el ministro del Interior de ese país insular africano del océano Índico, Mohamed Ahamada Assoumani.

«Anoche encontramos ocho cadáveres, recuperados por residentes de Mitsamihuli, pescadores y autoridades. Esta mañana recuperamos nueve más, con lo que el número de fallecidos asciende a 17. La guardia costera busca los cuatro cuerpos desaparecidos», declaró Assoumani en una rueda de prensa recogida por medios locales.

El incidente ocurrió cuando un grupo de unos 50 migrantes supuestamente congoleños, entre ellos mujeres y niños, fueron abandonados por traficantes cerca de la playa junto al estadio Said Mohamed Cheikh, tras decirles que habían llegado al archipiélago francés de Mayotte.

Aunque el lugar en el que los dejaron era una zona de aguas poco hondas, más adelante había más profundidad y, como la mayoría no sabían nadar, muchos se acabaron ahogando.

Un grupo de jóvenes que se encontraba cerca de la zona logró escuchar los gritos de auxilio y se acercó a ayudar a las víctimas.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Civil de Comoras confirmó en su cuenta de la red social Facebook que recibió una llamada de emergencia pasada la medianoche, momento en el que envió dos ambulancias y un equipo de intervención.

«Este suceso nos recuerda una vez más los peligros extremos que conllevan las travesías marítimas irregulares, a menudo realizadas en condiciones precarias y de alto riesgo», indicó el organismo.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 394 migrantes, entre ellos 29 niños, murieron o desaparecieron en la ruta migratoria de África continental hacia Mayotte desde 2014. EFE

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