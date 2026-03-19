Al menos 17 muertos en el este de Chad en un ataque con drones procedente de Sudán

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Nairobi, 19 mar (EFE).- Al menos 17 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con drones procedente de Sudán perpetrado en la ciudad chadiana de Tiné (este), fronteriza entre ambos países, informó este jueves el Gobierno de Chad.

El ataque ocurrió este miércoles por la tarde, cuando esa urbe «fue nuevamente blanco de un ataque con drones», indicó el ministro de Comunicación, Gassim Chérif Mahamat, en un comunicado.

«Este último ataque, de una gravedad extrema, ha causado la muerte de diecisiete de nuestros compatriotas y ha dejado varios heridos», subrayó Mahamat, al expresar su «profunda consternación» y trasladar su «más sentido pésame» a las familias de las víctimas.

Tras el incidente, el presidente de Chad, mariscal Mahamat Idriss Déby Itno, convocó la pasada noche una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad en el palacio presidencial en la capital, Yamena, para analizar el ataque.

Déby Itno «ordenó de inmediato el cierre total de los 1.300 kilómetros de la frontera compartida entre Chad y Sudán», señaló la Presidencia en otro comunicado.

El Gobierno de Chad ya anunció el pasado 23 de febrero el cierre de la frontera con Sudán por las «repetidas» incursiones de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) sudanesas, poco después de que al menos 9 soldados chadianos y 18 paramilitares sudaneses murieran en enfrentamientos tras un intento de ataque en Tiné.

En la citada reunión, el presidente también ordenó al Ejército que «se pusiera en estado de máxima alerta y que respondiera, a partir de esa misma noche, a cualquier ataque procedente de Sudán», ya fuera del Ejército sudanés o de las RSF, añadió la Presidencia.

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán, más de 900.000 sudaneses han cruzado la frontera y han llegado al este de Chad, que tiene dificultades para atenderlos en un contexto marcado por los recortes en la ayuda internacional.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, lo que ha hecho que sea considerada como la peor crisis humanitaria actual del planeta. EFE

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