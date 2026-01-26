Al menos 17 muertos y decenas de desaparecidos por el alud en Indonesia

El balance de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió el lunes a 17, aunque la cifra podría aumentar porque todavía hay decenas de desaparecidos, indicaron las autoridades en el tercer día de labores de socorro.

El alud, provocado por fuertes lluvias, azotó el sábado una aldea en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, cubriendo de escombros áreas residenciales y obligando a decenas de personas a evacuar sus casas.

«El saldo de muertes por el deslizamiento en Bandung Occidental alcanzó 17 personas», declaró Abdul Muhari, de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. Autoridades locales señalaron que más de 40 personas permanecen desaparecidas, revisando a la baja un balance anterior.

Decenas de familiares sin noticias de sus allegados esperaban angustiados este lunes cerca del pueblo de Pasirlangu, a 25 km al noroeste de Bandung, uno de los dos parcialmente sepultados por el enorme deslizamiento causado por lluvias torrenciales.

«Es imposible que aún estén vivos. Solo quiero que encuentren sus cuerpos», dijo Aep Saepudin, que busca noticias de los 11 miembros de su familia reportados como desaparecidos, entre ellos su hermana.

El alud, ocurrido el sábado alrededor de las 02h30 (19h30 GMT del viernes), dañó gravemente más de cincuenta casas y obligó a evacuar a más de 650 personas, según la agencia local de gestión de catástrofes.

Unos 2.000 militares, policías y voluntarios, apoyados por maquinaria pesada, participan este lunes en las operaciones de búsqueda al pie del monte Burangrang, bajo nubarrones amenazantes, constató una periodista de AFP.

Las fuerzas armadas de Indonesia informaron que cuatro infantes de marina se encontraban entre los muertos confirmados y que 19 permanecen desaparecidos.

