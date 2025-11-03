Al menos 19 muertos y 15 heridos tras chocar un autobús y un camión en el sur de la India

2 minutos

Nueva Delhi, 3 nov (EFE).- Al menos 19 personas murieron y quince resultaron heridas en el sur de la India en el choque de un autobús y un camión que transportaba material de construcción, informaron las autoridades del país asiático.

«Fue un grave accidente en Chevella, el Gobierno ha ordenado una investigación. Diecinueve personas fallecieron y entre 14 y 15 resultaron heridas y están recibiendo tratamiento», dijo a la agencia de noticias ANI el ministro de Transporte del estado de Telangana, Ponnam Prabhakar.

Según reportaron los medios locales, un autobús que llevaba a bordo a setenta pasajeros chocó con un camión que transportaba material de construcción y grava, que cayó sobre el autobús y sepultó a varios pasajeros.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, lamentó el accidente en Telangana e informó que el Gobierno del país otorgará un compensación 200.000 rupias (2.260 dólares) a los familiares más cercanos de los fallecidos y de 50.000 rupias (565 dólares) a los heridos.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el incumplimiento generalizado a las normas de circulación.

El pasado 24 de octubre, una veintena de personas murieron tras incendiarse un autobús que cubría la ruta entre las ciudades meridionales de Hyderabad y Bangalore.

En 2023, según los últimos datos disponibles, se registraron más de 480.000 accidentes en las carreteras de la India, que provocaron cerca de 173.000 muertes y casi 463.000 heridos. EFE

