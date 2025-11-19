Al menos 19 personas mueren en un presunto ataque terrorista en el oeste de Chad

Yamena, 19 nov (EFE).- Al menos 19 personas, incluidos cinco niños, murieron este miércoles en un presunto ataque terrorista perpetrado en el oeste de Chad en la isla de Kindja Kirtchima, situada en el lago Chad y fronteriza con Camerún, Níger y Nigeria, según confirmaron a EFE autoridades locales.

«Esta mañana, unos habitantes se dirigieron a esta isla para pescar. Fue en ese momento cuando fueron atacados por terroristas. No es la primera vez, pero esta vez ha sido de una gravedad considerable», declaró a EFE Ahmadaye Nour, el jefe de Kindja Kirtchima.

«Hemos contabilizado 19 muertos, entre ellos 7 mujeres y 5 niños», detalló Nour.

Desde hace varios meses, la provincia del Lago, donde ocurrió el ataque, es blanco habitual de atentados terroristas, y los aldeanos que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar son frecuentemente atacados.

Además, la región lleva más de un año sin acceso a internet, una medida adoptada por el Gobierno chadiano por motivos de seguridad relacionados con estas agresiones.

En las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes, algunos de los cuales sirven de escondite a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según datos de Naciones Unidas. EFE

