Al menos 2 muertos y 78 heridos tras la explosión de una fábrica en el norte de China

(Actualiza con número de muertos, heridos y desaparecidos)

Pekín, 18 ene (EFE).- Al menos dos personas murieron y 78 resultaron heridas -cuatro de gravedad- a causa de la explosión registrada este domingo en una planta de placas de acero en la ciudad de Baotou, en la región septentrional china de Mongolia Interior, informaron las autoridades locales.

Según la oficina municipal de gestión de emergencias, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (07:00 GMT) del domingo en una fábrica de Baogang United Steel situada en el oeste de la localidad, según recogió la agencia oficial Xinhua.

A las 19:50 horas, las autoridades informaron de dos fallecidos y dos desaparecidos, mientras que 78 personas habían sido trasladadas a hospitales para recibir tratamiento.

Fuerzas regionales, municipales y de distrito fueron movilizadas para las labores de rescate, en las que participaron más de 170 agentes y 70 vehículos policiales, además de más de 130 bomberos y equipos de salvamento.

La causa de la explosión, que generó temblores perceptibles en los alrededores, continúa bajo investigación, de acuerdo con Xinhua.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten protocolos de seguridad laxos y una aplicación insuficiente de los estándares existentes.

En junio del año pasado, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, en la provincia central de Hunan, dejó nueve muertos y veintiséis heridos. EFE

