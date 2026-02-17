Al menos 24 muertos en un atentado suicida contra una base militar enPakistán

Islamabad, 17 feb (EFE).- Las autoridades de Pakistán confirmaron este martes a EFE la muerte de una niña, once soldados, y doce insurgentes tras un atentado suicida perpetrado contra un puesto de control en la zona fronteriza con Afganistán.

El ataque ocurrió anoche en el distrito de Bajaur, en la violenta provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando un grupo de asaltantes empotró un vehículo cargado de explosivos contra el muro perimetral de la base militar provocando el colapso de la infraestructura, indicaron fuentes policiales. EFE

