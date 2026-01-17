Al menos 24 muertos y 24 heridos en varios accidentes de tráfico graves en Pakistán

Islamabad, 17 ene (EFE).- Al menos 24 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en dos accidentes de tráfico ocurridos este sábado en Pakistán, según informaron a EFE autoridades de este país.

El primer accidente ocurrió en la provincia de Punjab, la más poblada de Pakistán, cuando un camión que transportaba carga y pasajeros cayó en un canal.

Según un comunicado de Rescue 1122, en el vehículo viajaban 23 personas.

El camión tuvo que desviarse ante la densa niebla que afectaba a la carretera por la que viajaba.

Según los rescatistas, 14 personas murieron y otras nueve resultaron heridas en este siniestro.

Algunos de los fallecidos quedaron atrapados debajo del camión tras su caída.

La provincia de Punjab, en el este de Pakistán, permanece cubierta por una espesa niebla que imposibilita casi por completo la visibilidad desde hace varios días.

El otro accidente ocurrió en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán y fronteriza con Afganistán e Irán.

En el, murieron diez personas y otras quince resultaron heridas cuando un autobús de pasajeros que circulaba a mucha velocidad volcó, según informó a EFE el oficial de policía Muhammed Ramzan, del control policial de la ciudad de Quetta.

El autobús se dirigía a la ciudad de Karachi desde la de Jiwani.

Los accidentes de tráfico son comunes en Pakistán debido a la conducción imprudente, el mal estado de las carreteras y la escasa vigilancia de tráfico.

Además, el exceso de velocidad y la no homologación de vehículos aumentan el riesgo en las carreteras paquistaníes. EFE

aa-jgv/alf