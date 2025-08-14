Al menos 26 muertos por un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa

afp_tickers

3 minutos

Al menos 26 migrantes murieron el miércoles cuando dos embarcaciones se hundieron frente a la costa de la isla Lampedusa en Italia, y unas 10 personas siguen desaparecidas, según informaron la guardia costera y funcionarios de la ONU.

Alrededor de 60 personas fueron rescatadas y desembarcadas en Lampedusa tras el desastre en el Mediterráneo central, un tramo entre el norte de África e Italia descrito por la ONU como la travesía marítima más peligrosa del mundo para los migrantes.

El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Flavio di Giacomo, mencionó por su parte en X que «unas 95 personas partieron de Libia en dos embarcaciones».

Después de que «una de ellas se hundiera», los pasajeros «se subieron todos a la otra, que volcó debido al exceso de peso», explicó.

«Actualmente, 60 personas han sido rescatadas y desembarcadas en Lampedusa, y (hay) al menos 26 víctimas. El saldo sigue siendo provisional y se está actualizando», dijo la guardia costera.

La Cruz Roja Italiana, que gestiona el centro de recepción de migrantes de Lampedusa, dijo que los 60 sobrevivientes incluían 56 hombres y cuatro mujeres. Antes, dio un balance de 22 muertos.

– «Cinismo inhumano» –

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofreció sus «más profundas condolencias» a las víctimas y prometió intensificar los esfuerzos para combatir a los traficantes de personas.

Su gobierno de extrema derecha asumió el cargo en octubre de 2022 comprometido en reducir el número de migrantes que cruzan el Mediterráneo.

Con ese fin concluyó acuerdos con países del norte de África desde donde parten los migrantes, proporcionando financiación y capacitación a cambio de ayuda para frenar las salidas.

«Cuando ocurre una tragedia como la de hoy, con la muerte de decenas de personas en las aguas del Mediterráneo, surge en todos nosotros un fuerte sentimiento de consternación y compasión», dijo Meloni en un comunicado en el condenó el «cinismo inhumano» de los traficantes de personas.

Según la agencia de noticias Ansa, entre los primeros cadáveres recuperados se encuentran los de un bebé, tres adolescentes y dos mujeres.

«A última hora de la mañana acogimos a 56 supervivientes que habían partido de Libia y otros cuatro fueron puestos en observación», declaró a Ansa Cristina Palma, subdirectora del centro de acogida para migrantes en Lampedusa.

«La enésima tragedia ocurrida hoy en el Mediterráneo central, a 14 millas náuticas de Lampedusa, nos entristece profundamente», comentó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en X.

Los migrantes que intentan llegar a Italia por Lampedusa desde el norte de África suelen hacer la travesía en barcos sobrecargados o con vías de agua a través de la ruta marítima del Mediterráneo central, especialmente peligrosa.

«Ha habido 675 muertos desde principios de año en el Mediterráneo central», escribió Filippo Ungaro en su mensaje en X, pidiendo «reforzar las vías legales» de inmigración.

Según el Ministerio del Interior italiano, 38.263 migrantes llegaron a Italia este año por vía marítima.

ved/bfi/pb/mab-hgs/mb