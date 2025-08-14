The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 26 muertos por un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
3 minutos

Al menos 26 migrantes murieron el miércoles cuando dos embarcaciones se hundieron frente a la costa de la isla Lampedusa en Italia, y unas 10 personas siguen desaparecidas, según informaron la guardia costera y funcionarios de la ONU.

Alrededor de 60 personas fueron rescatadas y desembarcadas en Lampedusa tras el desastre en el Mediterráneo central, un tramo entre el norte de África e Italia descrito por la ONU como la travesía marítima más peligrosa del mundo para los migrantes.

El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Flavio di Giacomo, mencionó por su parte en X que «unas 95 personas partieron de Libia en dos embarcaciones».

Después de que «una de ellas se hundiera», los pasajeros «se subieron todos a la otra, que volcó debido al exceso de peso», explicó.

«Actualmente, 60 personas han sido rescatadas y desembarcadas en Lampedusa, y (hay) al menos 26 víctimas. El saldo sigue siendo provisional y se está actualizando», dijo la guardia costera.

La Cruz Roja Italiana, que gestiona el centro de recepción de migrantes de Lampedusa, dijo que los 60 sobrevivientes incluían 56 hombres y cuatro mujeres. Antes, dio un balance de 22 muertos.

– «Cinismo inhumano» –

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofreció sus «más profundas condolencias» a las víctimas y prometió intensificar los esfuerzos para combatir a los traficantes de personas. 

Su gobierno de extrema derecha asumió el cargo en octubre de 2022 comprometido en reducir el número de migrantes que cruzan el Mediterráneo.

Con ese fin concluyó acuerdos con países del norte de África desde donde parten los migrantes, proporcionando financiación y capacitación a cambio de ayuda para frenar las salidas.

«Cuando ocurre una tragedia como la de hoy, con la muerte de decenas de personas en las aguas del Mediterráneo, surge en todos nosotros un fuerte sentimiento de consternación y compasión», dijo Meloni en un comunicado en el condenó el «cinismo inhumano» de los traficantes de personas.

Según la agencia de noticias Ansa, entre los primeros cadáveres recuperados se encuentran los de un bebé, tres adolescentes y dos mujeres.

«A última hora de la mañana acogimos a 56 supervivientes que habían partido de Libia y otros cuatro fueron puestos en observación», declaró a Ansa Cristina Palma, subdirectora del centro de acogida para migrantes en Lampedusa.

«La enésima tragedia ocurrida hoy en el Mediterráneo central, a 14 millas náuticas de Lampedusa, nos entristece profundamente», comentó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en X.

Los migrantes que intentan llegar a Italia por Lampedusa desde el norte de África suelen hacer la travesía en barcos sobrecargados o con vías de agua a través de la ruta marítima del Mediterráneo central, especialmente peligrosa.

«Ha habido 675 muertos desde principios de año en el Mediterráneo central», escribió Filippo Ungaro en su mensaje en X, pidiendo «reforzar las vías legales» de inmigración.

Según el Ministerio del Interior italiano, 38.263 migrantes llegaron a Italia este año por vía marítima.

ved/bfi/pb/mab-hgs/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR