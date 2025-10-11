Al menos 28 muertos por fuertes lluvias en México

Al menos 28 muertos y una estela de destrucción dejan en México las intensas lluvias que se han registrado desde el jueves, según reportes divulgados este viernes por autoridades de distintos estados del país.

Organismos de Protección Civil detallaron que las precipitaciones han arreciado en 31 de los 32 estados mexicanos, lo que ha provocado el desbordamiento de ríos que tienen anegadas comunidades enteras, además de deslaves y derrumbes en caminos, carreteras y puentes.

El central estado de Hidalgo es el más afectado con 16 muertos, además de 1.000 viviendas dañadas y 90 comunidades incomunicadas, según autoridades.

El gobierno de Puebla (centro) confirmó nueve muertos y ocho desaparecidos, además de 80.000 personas afectadas.

Reportes oficiales dan cuenta de dos muertos en Veracruz (este) y de uno en Querétaro (centro) por desbordamientos de ríos.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló en mensajes en la red social X que se han desplegado miles de militares, una veintena de embarcaciones y otro tanto de aviones, además de seis helicópteros para atender las zonas afectadas.

«La Secretaría de Marina desplegó 3.300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí», escribió la mandataria, quien además ha sostenido videoreuniones con los gobernantes de esos distritos.

También han sido movilizados 5.400 elementos del Ejército y se han abierto albergues para recibir a quienes han tenido que abandonar sus casas ante la subida de los ríos.

Las autoridades estatales también han habilitado decenas de albergues para recibir a familias enteras que han dejado sus casas ante la amenaza de nuevos desbordamientos, sobre todo en Veracruz, donde se localicen numerosos y extensos cauces.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que se han presentado deslaves, derrumbes carreteros y ríos desbordados en los estados afectados.

El área del desastre es la Sierra Madre Oriental, una extensa cadena montañosa que corre paralela a la costa del Golfo de México y que está plagada de pequeñas localidades a las que este viernes era imposible acceder.

Un equipo de la AFP llegó hasta la ciudad de Tulancingo, en Hidalgo, desde donde parten carreteras que conducen a los poblados serranos, pero estaban cerradas por derrumbes y una enorme zanja.

– Desfase de estaciones –

México ha registrado en 2025 una intensa temporada de lluvias que incluso rompió un récord en la capital.

El meteorólogo y académico Isidro Cano explicó a la AFP que estas intensas precipitaciones que se registran desde el jueves llegan al final de la temporada y responden a un «desfase de las estaciones».

«Las lluvias se pueden adelantar y retrasar. También está el factor orográfico, que contribuye a la formación de nubes debido al aire caliente y húmedo que sube a las montañas», explicó.

Detalló que un fenómeno tropical formado en el Golfo de México chocó con la Sierra Madre Oriental, lo que provocó un alza en las temperaturas que favorecen el vapor de agua y fuertes lluvias.

A ello se suma un frente frío que viene desde Estados Unidos y genera mayor nubosidad, lo que favorece más lluvias en amplias zonas del país, añadió el experto.

Autoridades en el litoral del Pacífico se mantienen atentas al avance de Priscilla, que llegó a huracán categoría 2 pero se degradó ya a depresión, y a la tormenta tropical Raymond.

Ambos fenómenos se mantienen alejados del litoral, pero influyeron en fuertes precipitaciones en la costa oeste.

Estos meteoros dejan afectaciones en los estados de Michoacán (oeste), Chiapas, Guerrero, Oaxaca (sur).

Raymond se encontraba la noche del viernes a 375 km de la porción sur de la península de Baja California con vientos sostenidos de 85 km/h. Se espera que el sábado o domingo se degrade a depresión tropical al estado

