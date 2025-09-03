The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 29 muertos en un naufragio fluvial en el oeste de Nigeria

Nairobi, 3 sep (EFE).- Al menos 29 personas murieron en el naufragio de una embarcación, en la que viajaban algunos niños, en un río en el oeste de Nigeria, en el estado de Níger, confirmaron este miércoles las autoridades.

Según detalló en un comunicado recogido por medios locales Abdullahi Baba-Arah, director general de la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Níger (NSEMA, por sus siglas en inglés), la embarcación había partido de una localidad llamada Tugan Sule con noventa personas a bordo y se dirigía a un funeral hacia Dugga.

El naufragio se produjo hacia las 11.30 hora local (10.30 GMT) del martes y «se atribuyó a una sobrecarga y una colisión con un tocón de árbol» bajo el agua, explicó Baba-Arah.

Aunque siguen en marcha las operaciones de búsqueda y rescate, hasta el momento «se han recuperado 29 cuerpos y 50 personas han sido rescatadas con vida, mientras dos permanecen desaparecidas».

Los hundimientos de barcos, a menudo causados por la sobrecarga de las naves y la mala regulación del transporte acuático, son comunes en Nigeria, donde los pasajeros a menudo no usan chalecos salvavidas, lo que agrava la mortalidad de los accidentes.

El pasado diciembre, al menos 54 personas fallecieron en otro naufragio fluvial en el estado de Kogi, en el centro-oeste del país, mientras al menos 25 murieron en otro episodio parecido en el estado noroccidental de Sokoto este agosto. EFE

