Al menos 4 muertos y 30 heridos al caer una grúa sobre un tren en movimiento en Tailandia

1 minuto

Bangkok, 14 ene (EFE).- Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la ciudad donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y «se desplomó sobre el tren de pasajeros provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar», al que han llegado equipos de rescate.

Hasta ahora, el personal de ayuda ha recuperado cuatro cadáveres y ha atendido a una treintena de heridos, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras las autoridades comparan la lista de personas a bordo con los registros de supervivientes. EFE

(foto)