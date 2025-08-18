Al menos 40 personas desaparecidas tras un naufragio fluvial en el noroeste de Nigeria

2 minutos

Nairobi, 18 ago (EFE).- Al menos 40 personas permanecen desaparecidas después de que un bote con unos 50 pasajeros a bordo volcara este domingo cuando se dirigía al mercado de Goronyo, en el estado de Sokoto, noroeste de Nigeria, según informaron fuentes oficiales.

“Al momento de este informe, aproximadamente diez personas han sido rescatadas, mientras que más de 40 pasajeros siguen desaparecidos”, señaló en un comunicado la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria (NEMA, por sus siglas en inglés), que no especificó las causas del accidente.

El organismo dijo que equipos de rescate siguen las operaciones de búsqueda en la zona y aseguró que continuará ofreciendo actualizaciones y apoyo a las familias afectadas.

Aunque NEMA no precisó el motivo del naufragio, medios locales citan a funcionarios que apuntan al sobrecupo como posible causa, un problema recurrente en las comunidades ribereñas de Sokoto.

“NEMA, en colaboración con las autoridades locales y los servicios de emergencia, está intensificando las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas”, añadió.

Los accidentes de embarcaciones son frecuentes en Nigeria debido a la escasa regulación del transporte fluvial, el incumplimiento de medidas de seguridad y la sobrecarga de las naves con pasajeros que a menudo no usan chalecos salvavidas.

El aumento de los niveles de agua durante la temporada de lluvias, que se extiende de marzo a octubre, agrava la mortalidad de los accidentes.

En octubre del año pasado, al menos 60 personas murieron tras el hundimiento de un bote en Mokwa, en el estado de Níger (centro del país), donde unas 200 personas perdieron la vida en accidentes de este tipo en 2024. EFE

aam/cg