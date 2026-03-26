Al menos 40 yihadistas mueren en combates contra el Ejército somalí y la misión de la UA

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Nairobi, 26 mar (EFE).- Al menos 40 yihadistas del grupo terrorista Al Shabab murieron en combates contra el Ejército de Somalia y fuerzas ugandesas de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) en la región de Bajo Shabelle (sur), informó este jueves el Ministerio de Defensa somalí.

Las tropas de Somalia y sus aliados infligieron una «dura derrota» a los yihadistas, que intentaron reconquistar el pueblo de Mubarak, una estratégica zona arrebatada al grupo a principios de mes, informó Defensa en la red social X, sin precisar la fecha de los combates.

Las autoridades intentan ahora reabrir las principales carreteras de la región, bloqueadas por Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista Al Qaeda que perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -apoyado por la comunidad internacional- con el fin de instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, una estrategia que se ha acentuado en las últimas semanas.

Así, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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