Al menos 42 muertos en enfrentamientos intercomunitarios por agua en el este de Chad

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Nairobi, 27 abr (EFE).- Al menos 42 personas perdieron la vida y diez resultaron heridas en enfrentamientos intercomunitarios en el este de Chad, en la provincia de Wafi-Fira, donde se desató una disputa por un pozo entre dos familias que degeneró en un estallido de violencia, confirmó el Gobierno.

«Lamentamos 42 muertos y diez heridos, evacuados al centro de la provincia», afirmó el vice primer ministro encargado de la Administración Territorial y la Descentralización, Limane Mahamat, en declaraciones recogidas a última hora del domingo por la Agencia Chadiana de Prensa y Edición (ATPE, en francés) y otros medios locales.

«En nombre del presidente de la República, mariscal Mahamat Idriss Deby Itno, en nombre del Gobierno y en nombre de la nación, transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas», añadió el vice primer ministro, que formó parte de una delegación oficial enviada este domingo al lugar de los hechos.

Los choques ocurrieron este sábado en el pueblo de Igote, en el departamento de Dar Tama, y, según el vice primer ministro, «no se deben a enfrentamientos comunitarios clásicos», sino «a una disputa entre dos familias» por un pozo de agua, que degeneró en violencia, con negocios y viviendas incendiadas.

La situación se encuentra ahora «bajo control», señaló el dirigente, tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, y los heridos han sido trasladados a centros de salud de la provincia.

Mientras, las autoridades han puesto en marcha tanto un proceso de mediación comunitario como un proceso judicial para identificar a los responsables de los hechos.

En referencia a la devastadora guerra civil que sacude desde abril de 2023 el vecino Sudán, país con el que esta zona es fronteriza, el vice primer ministro señaló que estas violencias «son consecuencia de un contexto».

«Haremos todo lo posible por controlar la situación y evitar que nuestro país se vea arrastrado por este conflicto que, repito, no nos concierne en absoluto», aseveró.

La violencia intercomunitaria es frecuente en Chad, sobre todo en las tierras fértiles del sur y el este del país, donde muchos habitantes están armados.

En esa zona son habituales los choques entre agricultores y ganaderos en disputas por la tierra y por el agua, uno de los conflictos más antiguos en la región del Sahel, agravado en los últimos años con el avance del desierto, la crisis climática y la disminución de tierras aptas para cultivar y alimentar al ganado.

Además, en los últimos tiempos, el este chadiano se ha convertido en un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores y cuatreros procedentes de Sudán, agravados por la guerra en ese país. EFE

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