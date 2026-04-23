Al menos 51 estadounidenses inadmitidos en Colombia por indicios de turismo sexual

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Bogotá, 22 abr (EFE).- Al menos 51 estadounidenses han sido inadmitidos en Colombia en lo que va de este año por indicios de turismo sexual, según datos de Migración Colombia, que este miércoles informó de tres ciudadanos a los que se les negó la entrada al país en el aeropuerto José María Córdova, de Medellín.

Los viajeros fueron interceptados a su llegada y, tras una entrevista con oficiales, se determinó que su perfil no correspondía al de turistas convencionales, por lo que fueron inadmitidos, indicó Migración Colombia.

Las autoridades han intensificado los controles ante el aumento de extranjeros que intentan ingresar a Colombia con fines de explotación sexual, lo que ha permitido que en lo corrido de 2026 más de medio centenar de personas hayan sido inadmitidas bajo estas sospechas.

La tendencia en menos de cuatro meses muestra un incremento frente a 2025, cuando hubo 110 inadmisiones en todo el año, y se concentra principalmente en ciudades como Medellín y la caribeña Cartagena.

Además de los estadounidenses, a un ciudadano alemán no se le permitió el ingreso en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, cuando pretendía continuar su ruta hacia Medellín y Cartagena bajo aparentes fines turísticos.

Según Migración Colombia, en la entrevista de ingreso «se evidenciaron inconsistencias e indicios de posibles conductas relacionadas con turismo con fines de explotación sexual».

Además, como parte del protocolo, su equipaje fue escaneado en el filtro de seguridad aeroportuaria e inspeccionado voluntariamente, «donde se identificaron múltiples elementos y medicamentos de uso sexual».

Migración Colombia ha señalado que estos controles se complementan con verificaciones en destinos turísticos, hoteles y alojamientos, donde también se han identificado extranjeros con antecedentes relacionados con delitos sexuales.

Asimismo, la autoridad identificó casos de influenciadores en redes sociales, como ‘Chill Capo’, que promocionaban fiestas y turismo asociados a la explotación sexual, por lo que fueron deportados y no podrán ingresar al país durante los próximos cinco años. EFE

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