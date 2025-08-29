The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 69 migrantes mueren en el naufragio de un barco en Mauritania

Al menos 69 cuerpos fueron recuperados y decenas de personas siguen desaparecidas más de 48 horas después del naufragio de una embarcación que transportaba migrantes frente a las costas de Mauritania, según un nuevo balance de los guardacostas mauritanos comunicado el viernes a AFP.

Un balance anterior daba cuenta de 49 muertos y un centenar de desaparecidos en este naufragio ocurrido a unos 80 km al norte de la capital, Nuakchot.

Los rescatistas han recuperado 69 cuerpos, indicó a AFP un responsable de los guardacostas mauritanos, quien había señalado previamente que la embarcación transportaba a 160 personas y que 17 sobrevivientes fueron rescatados.

La embarcación, procedente de Gambia, zozobró en la noche del martes al miércoles «frente a Lemhaijratt», precisó este responsable.

Mauritania, país mayoritariamente desértico de África Occidental, con más de 700 km de costa atlántica, se ha convertido en los últimos años en un punto de partida para numerosos migrantes de todo el continente que intentan llegar a Europa por mar.

La embarcación «había partido de Gambia hace una semana», con «senegaleses y gambianos», entre otros, a bordo.

«En el momento en que los migrantes divisaron las luces de Lemhaijratt, todos se desplazaron hacia un mismo lado, provocando su vuelco», explicó el responsable de los guardacostas mauritanos.

