Al menos 7 muertos en nuevos ataques rusos contra Ucrania

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Nuevos ataques rusos contra Ucrania durante la noche dejaron al menos siete muertos, horas antes de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en una cumbre de la OTAN en Turquía.

Poco después de la medianoche se escuchó una primera gran explosión en Kiev, incluso antes de que sonaran las sirenas de alerta aérea, un fallo inusual en el sistema que alarmó a los residentes.

Le siguieron varias explosiones más, según periodistas de la AFP en la ciudad.

Una persona murió en Kiev, anunció el alcalde, Vitali Klitschko, y varios almacenes se incendiaron por un ataque con misiles.

En el último mes más de 50 personas murieron en ataques rusos con misiles balísticos y drones contra la capital.

En la región meridional de Mikolaiv, una madre y su hija murieron en otro ataque ruso con bombas aéreas guiadas, según el jefe militar regional, Vitali Kim.

Otras dos personas murieron en la región nororiental de Járkov y dos más en la región de Jersón, en el sur, según las autoridades.

Ucrania también lanzó sus propios ataques en territorio ruso. El gobernador ruso de la región de Sarátov afirmó que una persona murió en un ataque con drones ucranianos.

Ucrania también ha intensificado sus ataques contra la llamada «flota fantasma» rusa formada por viejos petroleros que exportan sus productos petrolíferos pese a las sanciones internacionales.

Según el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, en las últimas 72 horas 21 barcos rusos en el mar Negro y el mar de Azov han sido alcanzados.

bur-jc/mas/pc/meb