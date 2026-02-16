Al menos cinco heridos por el descarrilamiento de un tren en Suiza debido a una avalancha

Ginebra, 16 feb (EFE).- Al menos cinco personas resultaron heridas al descarrilar un tren este lunes en el cantón suizo de Valais (suroeste) debido a una avalancha de nieve que bloqueó las vías poco después de la salida de un túnel, según informó la policía local.

El tren, un RegioExpress de la compañía regional BLS AG que transportaba a 29 personas y circulaba entre las localidades de Goppenstein y Hohtenn, descarriló hacia las 7:00 de la mañana hora local (6:00 GMT), en una jornada de intensas nevadas en esa zona de montaña.

El accidente ferroviario ha obligado a interrumpir la línea al menos hasta las 16:00 (15:00 GMT), de acuerdo con la compañía nacional de trenes suizos (CFF por sus siglas en francés).

Uno de los heridos fue evacuado al hospital de Sion, la capital cantonal, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el mismo lugar del accidente por los servicios de emergencia, sin ser necesaria su hospitalización, y el resto de pasajeros continuaron el trayecto en autobús, indicó la policía valesana.

También participaron en las tareas de atención bomberos y personal sanitario y ferroviario, agregó la nota policial, señalando que la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar las circunstancias exactas de este accidente.

En la zona del accidente, las autoridades locales han declarado un alto riesgo de avalanchas de nieve (nivel cuatro en una escala de cinco).

Valais, el cantón donde se ha producido el accidente, es una zona principalmente alpina, en el curso alto del río Ródano, y es el mismo en el que un incendio en un bar la pasada Nochevieja en la estación de esquí de Crans-Montana causó 41 muertos y 115 heridos. EFE

