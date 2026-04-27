Al menos cinco muertos al chocar dos trenes cerca de Yakarta

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El choque de dos trenes este lunes por la noche cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, causó al menos cinco muertos y decenas de heridos.

El accidente se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 km de la capital.

Los equipos de emergencia seguían trabajando activamente en el lugar en las primeras horas de la madrugada del martes, y un funcionario declaró a la AFP que cuatro personas siguen atrapadas entre hierros retorcidos.

«Pensé que iba a morir», dijo Sausan Sarifah, de 29 años, a la AFP desde su cama en el hospital RSUD Bekasi, donde fue ingresada con un brazo roto y un profundo corte en un muslo.

Anne Purba, portavoz del operador ferroviario KAI, dijo a un periodista de la AFP poco antes de las 04H00 hora local del martes (21H00 GMT del lunes), que cinco personas habían muerto y que 79 personas seguían «en hospitales bajo observación».

Ramli Prasetio, portavoz de la oficina de búsqueda y rescate de Yakarta, declaró a la AFP que «las labores de rescate y el proceso de evacuación aún continúan» y que los rescatistas creen que cuatro víctimas, en condición desconocida, siguen atrapadas entre los restos.

Según Franoto Wibowo, otro portavoz de la compañía ferroviaria estatal KAI, parece que un taxi rozó al tren de cercanías en un paso a nivel, haciendo que se detuviera en las vías, donde fue embestido.

El jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, explicó que un tren de larga distancia chocó contra el último vagón, reservado para las mujeres en el tren de cercanías.

Un periodista de la AFP vio en el lugar cómo se evacuaba a personas de entre los restos en camillas, ante la mirada de cientos de curiosos, algunos de ellos visiblemente conmocionados.

El vicepresidente de la Cámara de los Diputados, Sufmi Dasco Ahmad, advirtió de que el saldo podría aumentar.

En medio de la noche, los equipos de rescate pedían botellas de oxígeno, mientras las ambulancias esperaban en una fila serpenteante, con las luces de emergencia encendidas.

El accidente causó «daños importantes en varios vagones», señaló la agencia de búsqueda y rescate de Yakarta en un comunicado.

Las 240 personas a bordo del tren de larga distancia fueron evacuadas sanas y salvas, aseguró Anne Purba.

Los accidentes de transporte son frecuentes en este país del sudeste asiático, un vasto archipiélago donde los autobuses, los trenes y los aviones carecen del mantenimiento necesario.

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