Al menos cinco muertos y 22 heridos deja accidente de tráfico en el centro de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 9 ago.- Al menos cinco personas fallecieron y otras veintidós resultaron heridas en Ecuador en un siniestro de tráfico registrado la madrugada de este sábado en una vía de la provincia andina de Bolívar, en el centro del país, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El siniestro ocurrió en la vía San Miguel – Montalvo, a la altura de la localidad de Balzapamba, donde un autobús chocó contra un automóvil y cayó a un abismo de aproximadamente 20 metros de profundidad.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía, del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para asistir a las víctimas.

El MSP informó que entre las cinco personas fallecidas está un menor de edad y que los veintidós heridos fueron trasladados inmediatamente a diferentes centros de salud para que reciban atención especializada.

A excepción del año 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 accidentes de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

