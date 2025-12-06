Al menos cuatro civiles muertos en enfrentamientos en la frontera entre Pakistán y Afganistán

afp_tickers

2 minutos

Al menos cuatro civiles murieron en enfrentamientos ocurridos el viernes en una zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, dos países con relaciones muy inestables desde el regreso de los talibanes a Kabul en 2021, indicó un funcionario afgano.

Afganistán y Pakistán ya se enzarzaron en mortales confrontaciones en octubre, antes de la firma de un frágil alto el fuego que, sin embargo, no logró poner fin a las tensiones.

«Desgraciadamente, esta noche, la parte pakistaní empezó a atacar Afganistán en Kandahar, en el distrito de Spin Boldak, y las fuerzas del Emirato Islámico se vieron obligadas a responder», declaró el viernes el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, en la red social X.

Islamabad, a su vez, culpó a Kabul del inicio de las hostilidades.

«Hace poco, el régimen talibán afgano recurrió a disparos no provocados» a lo largo de la frontera, escribió Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro de Pakistán, en X. «Nuestras fuerzas armadas respondieron de inmediato», añadió.

Según dijo a la AFP Abdul Karim Jahad, gobernador de Spin Boldak, en el sur de Afganistán, los enfrentamientos dejaron cuatro civiles muertos y cuatro heridos.

Por su parte, el hospital de la ciudad fronteriza de Chaman, en Pakistán, indicó que tres lesionados leves ingresaron en el establecimiento.

Ali Mohammed Haqmal, jefe del departamento de información de Kandahar, explicó a la AFP que las fuerzas pakistaníes atacaron con «artillería ligera y pesada» y que el fuego de mortero alcanzó viviendas civiles.

Según los habitantes, las hostilidades duraron unas dos horas.

Kabul e Islamabad mantienen tensas relaciones desde el regreso al poder de los talibanes en Afganistán en 2021.

Pakistán acusa a Afganistán de albergar a milicias encabezadas por el movimiento paramilitar pakistaní Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), algo que el gobierno afgano niega.

Los enfrentamientos de octubre se saldaron con más de 70 muertos y cientos de heridos. Los combates terminaron con un alto al fuego negociado por Catar y Turquía, pero las negociaciones en Doha y Estambul no lograron sellar una tregua duradera.

Kabul acusó en noviembre a su vecino de llevar a cabo ataques aéreos en una zona fronteriza. Dichos bombardeos, según la misma fuente, causaron la muerte de 10 personas, nueve de ellas niños. Islamabad negó la acusación.

str-qb/cgo/acb/mlm/sag-jvb/arm