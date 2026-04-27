Al menos cuatro muertos al chocar dos trenes cerca de Yakarta

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El choque de dos trenes este lunes por la noche cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, causó al menos cuatro muertos, anunció la compañía ferroviaria pública KAI.

El accidente se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 km de la capital.

El jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, explicó que un tren de larga distancia chocó contra el último vagón, reservado para las mujeres, de un tren de cercanías.

Según Anne Piurba, portavoz de KAI, al menos cuatro personas fallecieron en el accidente y más de 30 heridos fueron hospitalizados.

Un periodista de la AFP vio en el lugar cómo se evacuaba a personas de entre los escombros en camillas, ante la mirada de cientos de curiosos, algunos de ellos visiblemente conmocionados.

El vicepresidente de la Cámara de los Diputados, Sufmi Dasco Ahmad, advirtió de que el saldo podría aumentar.

«Como las operaciones de evacuación siguen en curso, es posible que el número de víctimas siga aumentando», advirtió a los periodistas hacia la medianoche, hora local.

Otro portavoz de KAI, Franoto Wibowo, declaró a la cadena Kompas TV que en las labores de rescate participan el ejército, los bomberos, la agencia nacional de búsqueda y rescate y la Cruz Roja.

Todas las víctimas se encontraban en el último vagón del tren de cercanías y los equipos cortan la carrocería para liberar a las personas atrapadas en el interior.

En medio de la noche, los equipos de rescate pedían botellas de oxígeno, mientras las ambulancias esperaban en una fila serpenteante, con las luces de emergencia encendidas.

El accidente causó «daños importantes en varios vagones», señaló la agencia de búsqueda y rescate de Yakarta en un comunicado.

Según Franoto, el tren de cercanías también impactó contra un taxi en un paso a nivel, inmovilizándolo sobre las vías.

Las 240 personas a bordo del tren de larga distancia fueron evacuadas sanas y salvas, aseguró Anne Purba.

Los accidentes de transporte son frecuentes en este país del sudeste asiático, un vasto archipiélago donde los autobuses, los trenes y los aviones carecen del mantenimiento necesario.

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