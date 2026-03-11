Al menos cuatro muertos en Ucrania en ataques con drones rusos y ucranianos

Al menos cuatro personas murieron este miércoles en el este y en el sur de Ucrania en bombardeos con drones rusos y ucranianos, informaron las autoridades de ambos bandos.

Los últimos ataques se produjeron después de que una tercera ronda de conversaciones a tres bandas descarrilaran debido a la guerra en Oriente Medio, pese a la presión ejercida por Washington para que Kiev y Moscú pacten un acuerdo de paz.

Kiev afirmó que drones rusos mataron a dos personas e hirieron a otras siete en Járkov, en el este de Ucrania.

Esa ciudad, la segunda mayor del país, ubicada cerca de la frontera con Rusia, fue rodeada poco después de que empezara la invasión rusa, hace cuatro años.

Ha sido atacada prácticamente a diario desde que las fuerzas de Moscú se retiraron en 2022.

Según el gobernador de la región epónima, Oleg Sinegubov, dos personas murieron en un ataque contra el distrito de Shevchenkivski.

«Una empresa civil se incendió a causa del bombardeo del enemigo», dijo, y añadió que tres mujeres y cuatro hombres habían sido hospitalizados.

Otro dron ruso hirió a 20 personas por la tarde, tras haber alcanzado un minibús civil en la ciudad de Jersón, en el sureste del país, informó la Fiscalía ucraniana.

En la parte ocupada por Rusia en la región meridional de Zaporiyia, las autoridades colocadas por Moscú dijeron que dos civiles murieron en su vehículo al ser alcanzados por un dron ucraniano en la ciudad fronteriza de Vasilivka.

El gobernador Yevgeni Balitski, nombrado por el Kremlin, señaló que aún hay «riesgo» de que se produzcan más ataques.

Por otro lado, el balance del ataque de Ucrania contra la región fronteriza rusa de Briansk, cometido el martes, subió a siete muertos y 42 heridos, indicaron las autoridades rusas este miércoles.

Un anterior balance daba cuenta de seis civiles muertos y 37 heridos.

Ucrania afirmó que había atacado la fábrica «Kremny El», situada en el oeste de la ciudad Briansk y que produce semiconductores y microprocesadores de uso militar. Para el ataque, se utilizaron misiles de largo alcance británicos Storm Shadow, según Kiev.

En cambio, las autoridades rusas aseguraron que el ataque alcanzó un distrito empresarial, edificios residenciales, empresas comerciales e industriales y tiendas.

