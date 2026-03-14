Al menos cuatro muertos en Ucrania en un ataque ruso «masivo»

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Al menos cuatro personas murieron en un ataque ruso «masivo» contra varias regiones de Ucrania, sobre todo la capital, Kiev, donde se tomó como blanco la infraestructura energética, anunciaron este sábado las autoridades.

«La región de Kiev ha vivido otra noche difícil. Lamentablemente el balance asciende ya a cuatro muertos. Quince habitantes de la región han resultado heridos», anunció en Telegram el gobernador regional, Mikola Kaláshnik.

Según el presidente Volodimir Zelenski, el «ataque masivo» también afectó las regiones de Sumi (norte), Járkov (noreste), Dnipró (centro) y Mikolaiv (sur).

«El objetivo principal de los rusos eran las infraestructuras energéticas de la región de Kiev, pero, lamentablemente, edificios de viviendas, colegios y comercios civiles también se vieron directamente afectados y sufrieron daños», indicó.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 430 drones y 68 misiles durante este ataque, de los cuales se interceptaron 402 y 58, respectivamente.

«Cada noche de ataques rusos de este tipo recuerda a todos nuestros socios que las defensas antiaéreas (…) constituyen, en realidad, una necesidad diaria», afirmó Zelenski.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, Ucrania teme que los medios de defensa antiaérea occidentales se desvíen hacia esa región.

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