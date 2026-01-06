Al menos dos muertos en un nuevo ataque israelí en el sur del Líbano

Beirut, 6 ene (EFE).- Al menos dos personas murieron este martes en un ataque lanzado por Israel contra una aldea en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales, la segunda acción en menos de 24 horas contra el país mediterráneo.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés anunció que la acción del «enemigo israelí a la ciudad de Kfardounin, en el distrito de Bint Jbeil, resultó en la muerte de dos ciudadanos», los cuales no fueron identificados.

Este lunes, el Ejército israelí atacó «objetivos terroristas de Hizbulá y Hamás en el Líbano, en respuesta a las continuas violaciones de los acuerdos de alto el fuego».

Ante estos ataques, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores «regionales e internacionales», de consolidar el alto al fuego.

El jefe de Estado «condenó las agresiones israelíes que en las últimas horas han afectado a varias localidades del valle de la Bekaa y del sur», y consideró que «plantean numerosos interrogantes, ya que se producen justo en vísperas de la reunión del mecanismo» de supervisión del alto el fuego.

Pese a que el grupo chií libanés Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de la tregua.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado. EFE

