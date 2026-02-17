Al menos dos muertos en una nueva avalancha en los Alpes franceses

1 minuto

París, 17 feb (EFE).- Al menos dos personas fallecieron este martes debido a una nueva avalancha ocurrida esta mañana en el departamento de Altos Alpes, en la zona de la comuna francesa de La Grave (sureste), donde el riesgo de aludes se mantiene alto.

«Se trata de un grupo de cinco esquiadores fuera de pista, entre los que se encontraba un guía. Dos personas fueron encontradas en parada cardiorrespiratoria y, lamentablemente, fallecieron», indicó la fiscal de Gap, Marion Lozac’Hmeur, en declaraciones recogidas por el diario local Le Dauphine Libéré.

El guía fue trasladado a un hospital de Grenoble y los otros dos esquiadores resultaron ilesos.

El rescate debió realizarse por tierra a causa de que las malas condiciones meteorológicas impedían el despegue de helicópteros.

El riesgo de avalancha ha sido declarado como alto (cuatro sobre una escala de cinco) en toda esta zona montañosa debido a la acumulación de nieve en los últimos días.

Ayer otras tres personas fallecieron en la cercana estación de esquí de Val d’Isère (sureste), en el departamento de Saboya, también debido a otro corrimiento de nieve.

Según la Prefectura (delegación del Gobierno) de Altos Alpes, más de una veintena de personas han perdido la vida en avalanchas en Francia desde el inicio de la temporada, la mayoría desde enero, con un fin de semana particularmente negro el 10 y 11 de enero, en el que se registraron seis fallecidos. EFE

