Al menos dos muertos y seis heridos en ataques israelíes contra el sur y este del Líbano

2 minutos

(actualiza la cifra de víctimas)

El Cairo, 25 ene (EFE).- Al menos dos personas murieron este domingo y otras seis resultaron heridas en ataques lanzados por el Ejército israelí contra distintas zonas del sur y del este del Líbano, donde Israel dijo haber atacado «estructuras desde la que operaba» el grupo chií libanés Hizbulá.

«El ataque enemigo en el área entre las ciudades de Khirbet Selm y Kfar Dunin en el distrito de Bint Jbeil (sur) resultó con la muerte de un ciudadano y cinco heridos», según un recuento del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública Libanés, recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La otra persona falleció en un acción contra la zona de Derdghaya, también en el sur del país mediterráneo.

La agencia estatal informó, por otra parte, de diferentes ataques e incursiones en Nabi Chit, localidad situada en la provincia de Baalbek, en el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde una persona sufrió heridas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron en un comunicado que habían atacado tres objetivos de Hizbulá en distintas zonas del Líbano, entre ellos «una estructura desde la que operaban en la zona de Bir al Sansal, en el sur» del país.

Aseguraron que, recientemente, «identificaron la actividad terrorista de operativos de Hizbulá en el lugar, que se utilizaba como fábrica de armas» para el movimiento chií.

Las FDI también informaron de que realizaron «otro ataque en la zona de Bekaa» contra supuesta «infraestructura militar perteneciente a Hizbulá».

Israel ha continuado atacando con frecuencia el territorio libanés pese al alto el fuego acordado entre ambos países a finales de 2024, cuando terminó la guerra entre este y Hizbulá. EFE

kba-ijm/amr/vh