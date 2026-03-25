Al menos once civiles murieron en combates del Ejército de la RDC y los rebeldes del M23

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Kinsasa, 25 mar (EFE).- Al menos once civiles murieron en combates en el este de la República Democrática del Congo (RDC) entre el Ejército, apoyado por las milicias progubernamentales Wazalendo, y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), informaron este miércoles a EFE fuentes oficiales y de la sociedad civil.

“Hasta el momento, tenemos un balance provisional de once civiles muertos y varios heridos”, dijo a EFE Delphin Mbiri, coordinador de la sociedad civil en el territorio de Kalehe, en la provincia de Kivu del Sur, donde ocurrieron los enfrentamientos este martes.

Los combates entre las fuerzas de la RDC y los rebeldes del M23, apoyados por la vecina Ruanda, se produjeron en las aldeas de Kanyuka y Bibatama, con cinco y seis muertos, respectivamente.

“Nuestras fuerzas se han enfrentado a los rebeldes del M23 desde el viernes pasado. Intentan tomar el control del territorio de Kalehe. Fueron repelidos y sufrieron bajas, incluyendo civiles muertos”, añadió por teléfono Mbiri.

El administrador del territorio de Kalehe, Thomas Bakenga, confirmó los enfrentamientos y condenó las muertes de civiles que, según él, fueron perpetradas por los rebeldes, ya que habrían atacado a los civiles antes de retirarse de la zona.

“Deploramos este comportamiento de los rebeldes del M23, que atacan a civiles en lugar de respetar las líneas del frente”, declaró Bakenga a EFE.

“Condenamos este acto y alentamos a las Fuerzas Armadas de la RDC a continuar la reconquista de los territorios”, agregó el funcionario.

Este nuevo enfrentamiento se produjo pese a los compromisos recientes de los gobiernos congoleño y ruandés de acordar el 19 de marzo pasado en Washington adoptar medidas para “desescalar tensiones”.

Desde que el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, firmaron el 4 de diciembre pasado en Estados Unidos un pacto de paz, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un compromiso para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco). EFE

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